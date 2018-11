Mann alvorlig skadd etter et fall på 10 meter – luftambulanse på vei annonse Nødetatene på vei til Bamble. 19.11.2018 kl 12:28 (Oppdatert 12:44)

Martin Øyvang

Politi og ambulanse rykket mandag ettermiddag ut til en ulykke på Rognstranda på Stathelle i Bamble.

– Vi har fått melding om at en mann har falt i bakken fra et tre. Det skal ha vært et fall på 10 meter, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet kjenner foreløpig ikke til om ulykken har skjedd i forbindelse med arbeid.

Luftambulanse tilkalt

Skadeomfanget er uavklart.

– Det er mye som tyder på at det er alvorlig, så luftambulanse er rekvirert, sier Groth.

Bevisst etter fallet

Cirka 12.45 mandag opplyser politiet at mannen er ved bevissthet etter fallet.

– Men han har store smerter, sier Groth.

