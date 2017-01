Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Mann alvorlig skadet av hjemmelagde eksplosiver

Mann i 40-årene er sendt til Ullevål sykehus. 16.01.2017 kl 06:33 (Oppdatert 06:38)

Sindre Omenås

Sindre Omenås

Tlf: 922 37 631

Det var klokken 01.45 natt til mandag politiet fikk melding om en eksplosjon i en leilighet i Skien. En mann i 40-årene hadde fått store skader i mageregionen. Det var to andre i leiligheten, begge i 30-årene, melder operasjonsleder Jan Olaf Jansen ved Telemark politidistrikt. Begge mennene i 30-årene sitter i avhør hos politiet, mens mannen i 40-årene ble sendt til Ullevål Sykehus. - Tilstanden til mannen er alvorlig, opplyser Jansen. Han sier politiet fremdeles ikke er kjent med hvorfor de tre mennene hadde hjemmelaget eksplosiver hjemme hos seg, og hva de ville bruke det til. De tre mennene er norske, og godt kjent av politiet fra før. Politiet etterforsker ulykken utover mandagen.