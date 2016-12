Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Mann forbrent i ansiktet annonse En 26 år gammel mann har pådratt seg annengrads forbrenning etter å ha tent på krutt. 31.12.2016 kl 14:09 (Oppdatert 14:29)

Ragnhild Johansen

Tlf: 35 57 35 09 Ulykken skal ha skjedd på Helle da en 26-åring helte ut krutt fra en rakett og tente på utendørs. Antenningen skal ha ført til annengrads forbrenninger i ansiktet til mannen. - Det var AMK-sentralen som meldte omulykken til oss, forteller operasjonsleder Petter Ebbersberg. Han forteller at mannen er nå på vei til sykehuset i Skien. mmm Ebbersberg minner om at det er ikke lov å fyre opp raketter før midnatt. - Bøtene kan ende på mellom 8 og 10.000 kroner for ulovlig bruk av raketter, sier operasjonsleder. Ulykken i Kragerø skjedde cirka 13.40. annonse annonse