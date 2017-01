Mann i 20-årene pågrepet i væpnet politiaksjon

Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Martin Øyvang

Politiet rykket tirsdag ettermiddag ut med flere patruljer til Porsgrunn sentrum. Årsaken var en melding om en mann med våpen som kom med trusler. – En mann i 20-årene fra Grenland ble pågrepet i en væpnet aksjon, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt. Skal avhøre vitner Bakgrunnen for pågripelsen var at mannen fremsatte trusler mot en annen person, ved å si at han skulle "ta" vedkommende. – Pågripelsen skjedde utendørs i Porsgrunn. Mannen er satt i arrest. Politiet vil utover kvelden avhøre vitner og den pågrepne skal også avhøres, sier Aaltvedt. Skytevåpen Våpenet som mannen skal ha vært i besittelse av skal ha vært et skytevåpen.