Mann i 20-årene sparket og slo gjester på utested- så eskalerte det da han ble tatt med av politiet annonse En mann i slutten av 20-årene sparket og slo gjester på et utested i Bø. På vei til arresten måtte politiet legge seg oppå han da han ble svært utagerende. 04.06.2017 kl 08:31 (Oppdatert 08:33)

Det var et par timer før midnatt at en mann i slutten av 20-åra fra Gvarv nektet å forlate et utested i Bø.

– Han var svært utagerende og ble bedt om å forlate stedet. Det nektet han og prøvde å komme seg inn igjen. Vaktene måtte legge han i bakken etter at han hadde sparket og slått både gjester og vakter, sier operasjonsleder i Sør Øst politidistrikt Geir Kastmo.

Måtte legge seg oppå han

Politiet hadde en patrulje på stedet og tok han til arresten.

– Underveis eskalerte det og politiet måtte legge seg oppå han for å få kontroll på han. Han vil bli anmeldt for forholdet i Bø, men også for vold mot offentlig tjenestemann, sier Kastmo.

Rolig kveld i fylket

Tiltross for mange ulike arrangement rundt i fylket lørdag kveld har det vært en rolig kvled for politiet.

– Ja, det har ikke vært de store hendelsene. En mann ble tatt med til arresten etter ordensforstyrrelse i Skien og tre personer ble anmeldt for å ha røyket hasj i Porsgrunn.

En mann i 30-årene ble anmeldt for promillekjøring med personbil i Sauland i 3.00-tiden i natt, opplyser politiet.