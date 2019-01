Mann knivstukket i halsen SØK: Politiet søker etter gjerningspersonen, etter at en person ble stukket med kniv i halsen.Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix (Foto: Illustrasjonsoto: Heiko Junge / NTB scanpix) annonse

Politiet søker etter gjerningspersonen 24.01.2019 kl 06:11 (Oppdatert 06:12)

NTB

En mann er i natt operert etter en å ha blitt stukket i halsen på Grønland i Oslo onsdag kveld. Skadeomfanget er ukjent. Politiet søker etter gjerningspersonen.

Klokken 01.50 fortalte operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt at politiet snakket med offeret etter operasjonen og forsøker å få oppklart hva som har skjedd.

13 drept i opptøyene i Venezuela

Menneskerettighetsgrupper melder om 13 drepte på to dager etter uroen i Venezuela. Samtidig tikker meldinger inn om plyndring langs grensa mot Brasil.

Tre venezuelanske advokater ba sent onsdag Den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen (IACHR) ta de nødvendige forholdsregler for å sørge for sikkerheten til opposisjonsleder Juan Guaidó, hans kone og datter.

Amerikanske diplomater forlater ikke Venezuela

Venezuelas president Nicolás Maduro sa i en TV-tale onsdag at han bryter Venezuelas diplomatiske forbindelser med USA og ga samtidig amerikansk personell 72 timer på å forlate landet.

USAs utenriksminister Mike Pompeo svarte med å si at USA ikke anerkjenner Maduro som Venezuelas rettmessige president, og at deres diplomater derfor blir i landet.

Alec Baldwin erkjente seg delvis skyldig i retten

Skuespiller Alec Baldwin erkjente delvis skyld i retten onsdag etter at han gikk løs på en mann i en krangel om en parkeringsplass i New York i november.

60-åringen sto tiltalt for lovovertredelser, nærmere bestemt for å forsøkt på angrep og trakassering. Han erkjente skyld for den minst alvorlige av dem, for trakassering og slapp unna angrepstiltalen.

Neymar slo opp skaden fra i fjor

Neymar haltet av banen da Paris Saint-Germain slo Strasbourg i den franske cupen onsdag.

– Den første undersøkelsen tyder på at skaden i det femte mellomfotsbeinet i høyre fot er slått opp, noe som er svært smertefullt. Behandlingen avhenger av hvordan det utvikler seg de nærmeste dagene. Alle terapeutiske behandlinger vil bli vurdert, meldte PSG på sitt nettstednatt til torsdag.

