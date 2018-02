Mann knivstukket i Skien annonse Én mann er sendt til sykehus etter at han ble knivstukket natt til onsdag. 28.02.2018 kl 05:52 (Oppdatert 11:07)

Fredrik Nordahl

Tlf: 971 04 504



Det var ved 01.40-tiden at en vekter på Klyve ble kontaktet av en blødende mann med kuttskader.

Ifølge politiet fortalte han at han hadde blitt knivstukket i sin egen leilighet.

Vekteren varslet politiet, og kort tid senere ble det pågrepet en mann i midten av 20-årene like i nærheten. Den fornærmede mannen, som er i 50-årene ble kjørt til sykehus.

– De kjenner nok hverandre. Vi kjenner ikke til skadeomfanget, men han var til fots, så han var oppegående, sier operasjonsleder Gisle Småge.

Den fornærmede ble i formiddagstimene avhørt av politiet for å få et bredere bilde av hendelsesforløpet. Etter at han er avhørt vil den pågrepne mannen også bli avhørt.