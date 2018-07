Mann kom ikke hjem etter treningstur søndag – mannskaper søker for fullt SAVNET I FJELLET: Mannen skulle ut på treningstur, men kom ikke hjem søndag ettermiddag. (Foto: Skjermdump Googlemaps) annonse Mannen skulle ut på en treningstur i Mælefjellet klokken 15. Da han ikke hadde kommet hjem etter flere timer, slo familien full alarm. 23.07.2018 kl 06:02 (Oppdatert 06:17)

Det opplyser politiets operasjonsleder Mariann Jore til Varden mandag morgen.

Flere helikopter med i søket

Mælefjell ligger mellom Hjartdalen og Grunningsdalen, på grensa mellom Hjartdal og Seljord kommuner.

Den savnede er en mann i tyveårene, og skal være i god fysisk form.

Han er godt kjent i området, og forlot hjemmet klokken 15 søndag ettermiddag.

– Vi fikk meldingen like før midnatt søndag. Det er satt in et Sea king redningshelikopter, og politihelikopteret er også på vei, sier operasjonslederen.

I søket deltar også mannskaper fra Røde kors, hundeførere fra Norske redningshunder, en klatregruppe og flere hundepatruljer fra politiet.

Terrenget det søkes i blir beskrevet som svært ulendt.

– Mannen som er savnet tar sjelden samme rute på tur, noe som gjør søket litt ekstra utfordrende i denne typen terreng. Det er bratt og uoversiktlig, men vi søker for fullt, understreker Jore.

Det er også søkt med båt i Hjartsjøvannet i løpet av natten.

Siste kontakt klokken 17

Sist gang mannen ga lyd fra seg overfor familien var klokken 17 søndag ettermiddag.

Savnede er 172 høy, iført shorts og joggesko.

– Søket fortsetter utover i morgentimene, sier Jore.