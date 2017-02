Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Mann løslatt – kvinne pågrepet etter boligbrann BRANN: Det brant i en bolig på Knardalstrand i Porsgrunn. Politiet pågrep en mann i 40-årene etter husbrann. Han er nå sluppet fri. 12.02.2017 kl 13:21 (Oppdatert 13:22)

Mannen ble avhørt søndag formiddag, og i avhøret kom det fram at han trolig ikke har noe med brannen å gjøre, opplyser politiet i Telemark til NTB. Politiet har nå arrestert en kvinne som var i huset da det brant. – Huseier ble først pågrepet, men etter avhør tyder etterforskningen på at forklaringen hans stemmer. Vi har også vitner som støtter mannens forklaring, sier politiadvokat Ingrid Wiik. Hun forteller at kvinnen som ble innlagt på sykehus ble pågrepet da hun ble utskrevet søndag morgen ved 8-tiden. Raskt overtent Det var litt før klokken 22.00 lørdag kveld rykket politi og brannvesen ut til en boligbrann i Tjernløkka på Knardalstrand i Porsgrunn. Huset var raskt overtent og det var stor røykutvikling. I femtiden søndag morgen meldte brannvesenet at de hadde slukket brannen, men at huset var totalskadd. VARDEN MAGASIN: Christine (29) takket nei til åpen soning. Hun ville på høysikkerhetsavdelingen i Kragerø Politiet opplyste at det var to personer registrert ved boligen, og politiet hadde hatt kontakt med begge. Pågrep mann Søndag morgen hadde politiet pågrepet en mann i 40-årene, mistenkt for å ha startet brannen. Operasjonsleder Tore Grindheim ved Telemark politidistrikt sier mannen vil bli avhørt senere søndag, og vil derfor ikke si så mye om grunnen til at mannen er mistenkt. – Han har tilknytning til huset, som gjorde at politiet var i kontakt med han tidlig etter brannen, sier Grindheim. Nå er imdilertid mannen sluppet fri, og en kvinne er arrestert. Alene i huset En kvinne i 40-årene ble innlagt på sykehus like etter brannen fordi hun skal ha fått i seg røyk. Kvinnen skal ifølge politiet være en av beboerne i huset. ULYKKE LØRDAG: Frontkollisjon på bru – barn på 1, 7 og 8 år til sykehus Hun er nå pågrepet. Kvinnen sitter i arresten og vil bli avhørt i løpet av dagen. – Jeg vil ikke gå konkret inn i på hvorfor hun er arrestert, men det er fordi vi følger spor i saken, sier Wiik til NRK. Etterforskningen så langt viser ifølge politiet at kvinnen var alene i huset da brannen oppsto. Paret er begge registrert bosatt på adressen.