Mann mistenkes for promillekjøring etter utforkjøring

En mann ble sendt til legesjekk med lettere skader etter en utforkjøring onsdag formiddag. 23.01.2019 kl 10:12 (Oppdatert 11:18)

Politiet mottok en melding om en bil men en mann i som hadde kjørt av veien onsdag formiddag.

Ulykken har skjedd på Fv36 på Skiensvegen i Nome.

Det var en mann ombord i bilen, og mannen fremstår som uskadd opplyser politiet på Twitter.

– Her er det snakk om en bil som har truffet et skilt og kjørt i grøfta. Mannen er lettere skadet og blir kjørt til lege for sjekk, sier operasjonsleder Marianne Mørch ved Sør-Øst politidistrikt til Varden.

Bilen er såpass skadet at den blir hentet av bilberging.

Mistenkes for promillekjøring

Fører en mann i 30-årene mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Nødvendige prøver tas og politiet oppretter sak.

