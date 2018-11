Mann mistet en tann etter å ha syklet rett i et tre annonse En mann i 60-årene syklet rett i et tre som lå over fortauet i Hovundveien i morgentimene torsdag. 22.11.2018 kl 06:43 (Oppdatert 07:42)

Tone Lensebakken

– Vi fikk inn en melding fra AMK om at en person skal ha syklet rett i et tre. Både politi og helse er på vei til stedet, sa Inge Landsrød, operasjonsleder i Sør Øst politidistrikt, til Varden torsdag morgen.

Ulykken har skjedd på Håvundveien i Skien.

I følge NRK Telemark lå det et tre over fortauet. Mannen i 60-årene, mistet en tann, men er ellers oppegående. Han blir tatt med for en sjekk på sykehuset.

Treet vil bli fjernet av Mesta.