Mann omkom etter kanoen med han og hans to barn veltet
22.07.2018 kl 19:48 (Oppdatert 22.07.2018 kl 23:34)

En mann omkom etter at han og hans to barn falt i vannet som følge av en kanovelt i Totak ved Raulandshomen ved halv åtte-tiden søndag kveld.

– Mannen i 50-årene var på kanotur sammen med to av sine barn i Totakvannet, og er dessverre død, opplyser operasjonsleder i politiet, Rune Hunshamar til Varden.

Barna var i slutten av tenårene og i begynnelsen av 20-årene og vil bli tatt hånd om av kommunens kriseteam.

Hunshamar opplyser at de var turister i Norge, og at nærmeste pårørende er varslet.

– Vi vil ikke gå ut med nasjonalitet før vi er sikre på at familien i det aktuelle landet er varslet.

Svømte til øy

Hunshamar sier at familien skulle padle fra Aslaksvik til Raulandshomen i Totakvannet da kanoen veltet.

– Det er ikke kjent hvorfor kanoen veltet. Men da kanoen veltet kom de tre bort fra hverandre. Barna fikk tatt seg i land på en øy, men det gikk en stund før de fikk varslet politiet, sier Hunshamar.

Han er ikke kjent med om de tre hadde på seg redningsvest eller ikke.

– Det vet jeg ikke, så det kan jeg ikke svare på, sier han.

Stor aksjon

Det var ved halv åtte tiden politiet meldte at en person hadde falt i vannet og ikke var gjort rede for.

– En større redningsaksjon er iverksatt, luftambulanse, redningshelikopter og dykkere er på veg, opplyser politiet.

Rundt 20.00 opplyser politiet at personen skal ha havnet i vannet etter en kanovelt.

– Vitner skal ha sett en person kantret med kajakk. Personen er ikke gjort rede for, forteller operasjonsleder Rune Hunshamar i Sørøst politidistrikt til TV 2.

Både Østre Agder brannvesen i Arendal sendte luftambulanse og dykkere til stedet for å bistå det lokale brannvesenet. Også Telemark Røde Kors Hjelpekorps bisto i søket.

Politiet opplyste først at det var en kajakk som hadde veltet, men opplyser 21.40 at det var en kano som veltet.

– Det viser seg at det er en kano som de tre personene skal ha vært ombord i da den kantret, og ikke en kajakk som det først ble opplyst om.

Berømmer innsatsen

Politiet berømmer innsatsen til de som var med på den store redningsaksjonen.

– Politiet ønsker å berømme og takke, frivillige og profesjonelle mannskaper, for innsatsen som ble gjort for å finne mannen og for ivaretakelsen av barna. Kommunes kriseteam er varslet og vil følge opp familien, opplyser politiet.