Mann på stjålet MC kjørte av veien etter politijakt i natt annonse En MC-fører kjørte av veienetter en politijakt i natt. Han ble kjørt i ambulanse til sykehus. 06.10.2017 kl 06:12

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987

Saken er rutinemessig oversendt spesialenheten for politisaker, får Varden opplyst av operasjonsleder fredag morgen.

MC-føreren, en 41-åring fra Romerike, skal ha blitt påført to ankelbrudd. Det er også snakk om et mulig brudd i en underarm og et håndledd.

Klokka 01.47 stakk MC-føreren av fra en politipatrulje på Porsgrunnsvegen i Skien. Politiet tok opp forfølgelsen i retning Porsgrunn. Ferden fortsatte så mot Flakvarp og Kilebygda. Tre kilometer etter kommunegrensa til Drangedal mistet han kontrollen på tohjulingen i en sving og havnet 10-15 meter utenfor veien.

Motorsykkelen ble meldt stjålet i Oslo 4,.oktober i år.