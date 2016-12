Mann pågrepet etter voldelig ran annonse Politiet pågrep og siktet fredag ettermiddag en mann etter nattens brutale ran i Porsgrunn. 16.12.2016 kl 15:19 (Oppdatert 16.12.2016 kl 15:25)

Martin Øyvang

Tlf: 35 54 32 03

– En mann i 20-åra fra Grenland er pågrepet i forbindelse med ranet i Porsgrunn i natt. Mannen er siktet for ran. Det var to gjerningspersoner og politiet har satt inn store ressurser for å oppklare saken, sier etterforskningsleder Kristian Myhra til NRK.

Skadet

Det var litt før klokken halv tre natt til fredag at politiet fikk melding om at to personer var ranet på Bjørntvedt.

Les også: To menn kjørt til sykehus etter ran i Porsgrunn

– De har fått skader på hodet, kutt og kuler. De var ganske omtåket og husker lite av det som har skjedd, opplyste operasjonsleder Vidar Aaltvedt like etter hendelsen i natt.

Begge ble kjørt til sykehus for behandling.

To gjerningsmenn

En av de fornærmede banket på en dør på Bjørntvedt i natt og ba om hjelp. Kvinnen som bodde i huset kontaktet politiet. Det andre ransofferet ble funnet i nærheten av Hotel Vic i Porsgrunn.

Politiet satte umidelbart i gang med en omfattende aksjon og de fikk inn mange tips fra vitner. Fredag formiddag fikk Varden bekreftet at politiet lette etter to gjerningsmenn som skal være i 30-årene. Ifølge vitneutsagn skal personene ha «pakistansk utseende». De skal ha snakket godt norsk.