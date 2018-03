Mann pågrepet mistenkt for å ha tent på barneskole annonse En mann i 20-åra er pågrepet mistenkt for å ha prøvd å tenne på Lunde barneskole i Skien. 07.03.2018 kl 17:57 (Oppdatert 07.03.2018 kl 18:26)

Dette melder politiet i Telemark på Twitter like før klokken 18.00.

En mann i midten av 20-årene er pågrepet ved Lunde barneskole i Skien. Mannen er mistenkt for ildspåsettelse på to ulike steder ved skolen.

Vitner avhøres på stedet og sak opprettes.

Brant på to steder

– Det har brent på to ulike steder på skolens område. Det er søppel i to søppelbøtter som har brent. Disse har stått tett inntil bygningen. Jeg vet ikke per nå hvor mye det har brent på stedet, sier operasjonsleder Terje Pedersen i Sør-Øst politidistrikt til Varden.

Innbrakt

En mann i 20-årene som befant seg på stedet er tatt med av politiet og sitter nå i arresten.

– Vi har bragt inn en mann som var i området. Han er tatt med til arresten og vil bli avhørt. Vi kommer også til å sjekke videoovervåkningen på skolens bygg.

Mannen skal etter det politiet kjenner til vært alene på stedet.

Helt udramatisk

Rektor ved Lunde barneskole Line Marie Refsdal fikk raskt beskjed om hendelsen.

– Det var to søppeldunker som sto like ved hovedinngangen til skolen som brant. Vi fikk raskt beskjed om dette fra personer som befant seg i området, og vaktmesteren som hadde vakt fikk raskt ordnet opp i dette. Det er helt udramatisk, sier rektor Line Marie Refsdal til Varden.