Mann pågrepet og siktet for påkjørsel av 17-åring

En mann i 40-årene ble natt til torsdag pågrepet. 02.02.2017 kl 10:28

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Det er TA som melder dette. Mannen blir fremstilt for fengsling. Pågripelsen skjedde like etter midnatt sier politiadvokat ved Grenland politistasjon, Guro Siljan, til TA. – I natt var det en utvikling i saken. Da pågrep vi én person som vi har siktet for uaktsom kroppsskade. Mannen på 44 år er fra Oslo, men ble pågrepet på en adresse i Skien. Varden kommer tilbake med mer.