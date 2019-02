Mann prøvde å slukke husbrann med brannslukningsapparat – måtte gi opp KOMMER IKKE FREM: Brannvesenet har ikke klart å komme seg helt frem til det brennende huset. (Foto: Jonas Fossing) BRANN: Huset det brenner i er et eldre hus. Det er ikke meldt om spredningsfare. (Foto: Jonas Fossing) BRANN: Huset ligger litt vanskelig til, så brannvesenet kom ikke helt frem med bilene og måtte legge slanger et godt stykke fra bilene og opp til det brennende huset. (Foto: Jonas Fossing) annonse

Det brant i en eldre bolig i Skien torsdag kveld. Fem personer bor i huset en av dem var hjemme da brannen brøt ut. 07.02.2019 kl 18:21 (Oppdatert 22:11)

Brannen starte i andre etasje og det var en mann hjemme da brannen brøt ut. Boligen som brant ligger i Skyervegen i Skien.

– Mannen oppdaget røyk i andre etasje og prøvde å slukke den med brannslukningsapparat, dette fungerte ikke og brannvesen ble tilkalt, sier operasjonsleder ved politiet i Sør-Øst, Rune Hunshamar til Varden.

Det var et eldre hus som brant, og det ble ikke meldt om spredningsfare. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 18.14 torsdag kveld.

Åpne flammer

Fire brannbiler, en ambulanse og en politibil var på stedet for å slukke og bistå. Huset der det brant lå et stykke fra veien, og brannvesenet måttet dra slangene et godt stykke for å nå frem til brannen. Det var åpne flammer da brannvesenet kom frem.

Klokken 21.30 avsluttet politiet på stedet. Brannvesenet vil drive med etterslukking noen timer til.

Mannen som var hjemme da brannen ble oppdaget, er sett til av ambulansepersonell, og alt står bra til med han.

Veien ble stengt

Huset lå litt vanskelig til, og brannvesenet måttet legge ut slanger et godt stykke fra bilene og opp til det brennende huset.

Veien ble en periode stengt mens slukningsarbeidet pågikk.

Klokken 20.15 meldes det at brannen er slukket, men at etterslukking pågår.