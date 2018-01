Mann ramlet i vannet – to menn sendt til sykehus annonse Politi og brannvesen rykket ut til området Asdalstrand i Bamble fredag ettermiddag. 05.01.2018 kl 16:55 (Oppdatert 05.01.2018 kl 17:35)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

– Vi har rykket ut til området Asdalstrand, etter melding om mann som har falt i vannet. Helse, brannvesen og dykkere rykket også ut. Mannen er tatt på land, det jobbes med førstehjelp, melder politiet på Twitter klokken 17.00.

Kort tid etter melder politiet at mannen som hadde falt i vannet var ved bevissthet, og håndteres videre av helsevesen. Politiet vet ikke hvordan mannen havnet i vannet.

Liten båt

– Det har vært to stykker på stedet da hendelsen skjedde. Vi har ikke helt oversikt over hva som har skjedd, men vi er på stedet for å kartlegge dette. Det jeg vet er at det var to menn som trolig holdt på med noe i en småbåt. Begge skal ha havnet i vannet, den ene prøvde å hjelpe den andre, så begge ble våt. Begge er sendt videre til sykehus for helsesjekk, sier operasjonsleder Terje Pedersen i Sør Øst politidistrikt til Varden.

Er du på stedet? Send oss gjerne tips og bilder til redaksjonen@varden.no eller send SMS/MMS til VA Tips til 1963