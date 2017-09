Mann siktet for uaktsomt drap på Hjalmar Johnsen SIKRER SPOR: Politiet gjør undersøkelser på brua på Klosterøya. (Foto: Fredrik Pedersen) SJEKKER STEDET: (Foto: Fredrik Pedersen) UNDERSØKER REKKVERK: Politiet undersøker rekkverket ved område. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse Mann siktet for drap på Hjalmar Johnsen (62) 20.09.2017 kl 10:48 (Oppdatert 15:26)

Lena Beathe Arneberg

Tlf: 917 50 834

Politiet sendte onsdag ut denne pressemeldingen:

Tirsdag kveld, 19. september, pågrep politiet i Telemark en 35 år gammel mann fra Skien. Han er siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død (straffeloven § 281), opplyser påtaleleder ved politiet i Telemark, Guro Siljan. Fornærmede er den savnede Hjalmar Johnsen (62) fra Skien. Johnsen har vært savnet siden fredag 15.9.17.

Bakgrunnen for pågripelsen er opplysninger fra vitner i saken. Vi er tidlig i etterforskningen, og politiet er nødt til å være tilbakeholdne med detaljer rundt hendelsen og de momenter som ligger til grunn for pågripelsen. Årsaken er at vi ønsker å redusere risikoen for å påvirke forklaringer fra vitner.

Politiet etterforsker nå saken for å klarlegge hva som har skjedd. Vi vil i dag foreta tekniske undersøkelser på aktuelle steder og gjennomføre vitneavhør og innhente tekniske spor. Videre fortsetter søkene etter den savnede Johnsen.