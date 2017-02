Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Mann skadd i utforkjøring på E134

En mann er skadd etter utforkjøring på E134. 02.02.2017 kl 16:42 (Oppdatert 16:54)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Bilen kjørte ut mellom Seljord og Brunkeberg. I følge politiet er det glatt på stedet. I bilen var en mann og en hund. – Mannen er kjørt til legevakt. Han var oppegående, og blir kjørt til legevakten for en sjekk. Det skal ikke være alvorlig, sier operasjonsleder Jan Olaf Nansen. Hunden er uskadd. Alle nødetatene rykket ut til ulykken på E134. – Det er noe kødannelser på stedet, sier Jansen