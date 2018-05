Mann skadet av rundball annonse En mann er skadet etter at han fikk en rundball over seg under arbeid på et gårdsbruk i Lunde torsdag morgen. 24.05.2018 kl 08:19 (Oppdatert 09:14)

Mannen kjørte truck, da høyballen på gaffelen løsnet, og landet oppå han.

Det opplyser politiets operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Marianne Mørch, til Varden.

– Han fikk raskt hjelp av andre på stedet. Nødetatene er fremme, og sjekker mannen, før han kjøers videre til lege for kontroll, sier hun.

Mannen skal ikke være alvorlig skadet, i følge personell på stedet.

– Mannen som ble skadet er tatt med i ambulanse og kjørt til sykehus for undersøkelser. Uhellet skjedde i forbindelse med at en truck ble brukt for å løfte opp en høyball. Høyballen har så trillet tilbake og truffet føreren av trucken, tvitrer politiet (klokken 09.00).