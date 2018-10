Mann sovnet bak rattet - kjøreturen endte på et jorde annonse Sjåføren erkjente å ha sovnet bak rattet da politiet fant han. 22.10.2018 kl 20:39 (Oppdatert 20:40)

Mandag kveld fikk politiet flere meldinger om en bil som hadde havnet ut på et jorde i Tinghaugvegen i Gvarv i Sauherad.

Politiet dro til stedet, men sjåføren var ikke der lenger.

Da politiet oppsøkte mannen var han uskadd. Han erkjente at årsaken til at kjøreturen endte på et jorde, var at han hadde sovnet bak rattet.

Mannen fikk førerkortet beslaglagt.

Utforkjøringen skjedde i 18.30-tiden mandag kveld.