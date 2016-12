Mann truet kvinne med softgun

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Andreas Soltvedt

Tlf: 35 95 37 03 En mann i 50-årene er pågrepet etter en væpnet aksjon i Lunde søndag ettermiddag. Politiet rykket ut med en patrulje fra Midt-Telemark og en patrulje fra Skien etter melding om at mannen hadde rettet et våpen mot sitt eget hode for så å rette våpenet mot en kvinne i 60-årene. Hendelsene skal ha skjedd inne i en leilighet i bygda. Det var TA som først omtalte saken. Fikk raskt kontroll Operasjonsleder i politiet, Jørn Gustav Larsen, opplyser at kvinnen selv fikk mannen til å legge ned våpenet som viste seg å være en softgun. - Vi har kontoll på situasjonen, men er i Lunde fortsatt for å bistå kvinnen og avhøre den mistenkte mannen i 50-årene, sier Jørn Gustav Larsen til Varden ved 15.15-tiden. Operasjonslederen er klar på at opplevelsen har vært tøff for kvinnen selv om det var en softgun som ble benyttet. - Men hun er ikke fysisk skadet på noe vis, sier Larsen. Kjent for politiet - Kjenner politiet til mannen i 50-årene fra tidligere? - Han er ikke helt ukjent, bekrefter operasjonslederen. Det er uvisst hva som forårsaket hendelsen i Lunde.