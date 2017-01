Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Mann truet med å drepe - pågrepet i væpnet aksjon
Sendte melding med drapstrusler, og ble dermed pågrepet av bevæpnet politi for andre gang denne uken. 26.01.2017 kl 06:27 (Oppdatert 07:07)

Vendy Berg Hegle Og NTB I fire-tiden natt til torsdag ble mannen i 20-årene fra Grenland pågrepet av bevæpnet politi i Bamble. Bakgrunnen for pågripelsen var at mannen hadde truet med å drepe en annnen mann. – I halv tre-tiden sendte den pågrepne en melding til fornærmede hvor det stod at han skulle drepe han, opplyser Telemarkpolitiet på Twitter. Ifølge politiet ble den samme mannen pågrepet for trusler også tirsdag denne uken. Det skjedde i en væpnet aksjon i Porsgrunn. – Vi tok dette ekstra alvorlig etter at han også tirsdag hadde framsatt drapstrusler og da var bevæpnet. Vi rykket ut med bevæpnet mannskap. Vi brukte litt tid på å lokalisere ham, men da vi gjorde det klokka 4.10, forløp pågripelsen uten dramatikk, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Telemark politidistrikt til NTB. LES OGSÅ: Mann i 20-årene pågrepet i væpnet politiaksjon Mannen ble satt i arrest i natt og vil bli avhørt torsdag.