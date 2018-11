Mannen ble sur da han ble vekket, men så ble han blid igjen annonse Rjukan-mannen hadde lagt seg for å sove på benken – og ble sur da politiet avbrøt søvnen hans. 25.11.2018 kl 09:17 (Oppdatert 09:19)

Den litt groggy karen i 50-årene var ikke bare preget av et plutselig søvnbehov i de mer sentrale deler av Sam Eydes gate på Rjukan. Han hadde også forsynt seg av en god del flytende varer. Politiet mente bybenken ikke var noe blivende sted, med tanke på at det var godt over midnatt og at dette slett ikke var blant de mildeste nettene i Vestfjorddalen. Det var på tide å bryte opp og komme seg hjem.

– Han var litt grinete da han ble vekket, men blid og fornøyd da han fikk skyss hjem, melder politiets operasjonsleder