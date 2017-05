Mannen har vært etterlyst av politiet – i dag ble han funnet i kontroll annonse Mannen har vært etterlyst av politiet siden oktober i fjor. Onsdag ble han funnet i en trafikkontroll. 03.05.2017 kl 18:58

Lena Beathe Arneberg

Mannen ble stanset i en rutinekontroll av politiet på Heistad.

Med seg i bilen hadde han en annen mann.

Da patruljen skulle foreta den rutinemessige sjekken av førerkort, tok saken en ny vending.

– Han har vært etterlyst av politiet i forbindelse med en tidligere trafikksak, sier operasjonsleder Kim Stokke i Sør-Øst politidistrikt.

Mannen ble for et halvt års tid siden stoppet i en annen kontroll, og ble da anmeldt for ruspåvirket kjøring. Samtidig ble han fratatt førerkortet.

– Politiet fikk ikke tak i mannen i forbindelse med beramming av saken til hovedforhandling (rettssak), verken via telefon eller andre måter. Da blir det rutinemessig sendt ut en etterlysning, sier Stokke.

Nå har mannen pådratt seg enda en politisak – for kjøring uten førerkort.