Mannen skulle bytte takstein på hytta – så falt han tre og en halv meter ned i bakken

Et Sea King-helikopter ble sendt til stedet etter at en person falt flere meter fra taket på ei hytte i Kragerø. 19.02.2017 kl 14:22 (Oppdatert 15:47)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Ulykken skjedde på Stabbestad. Det var Hovedredningssentralen Sør-Norge som først meldte om hendelsen. Falt tre og en halv meter Ifølge politiet skjedde ulykken under arbeid med takstein på taket på ei hytte. – Det var en mann i 40-årene fra Bærum som holdt på med å legge takstein på hytta, da stigen han sto på veltet til siden og han falt ned i bakken fra rundt tre og en halv meters høyde, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt. Var bevisst Skadeomfanget er ukjent, men mannen ble hentet av luftambulansen og fløyet til sykehuset i Skien. – Han var ved bevisshet da nødetatene kom til stedet, så trolig er han ikke alvorlig skadet, sier Røilid.