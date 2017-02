Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Mannen skulle «ta» beboer – meide ned inngangsdøra med slegge

Politiet rykket ut med væpnede styrker til en bolig i Bamble. 17.02.2017 kl 18:31

Martin Øyvang

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politiet rykket fredag ettermiddag ut til et hus i Bamble etter melding om at en mann brukte litt utradisjonelle midler for å ta seg inn i et hus. – Vi fikk beskjed om at det var en mann som brukte ei slegge for å slå inn døra på huset. Derfor rykket vi ut med væpnede styrker, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt. Pågrepet Da politiet kom frem til huset ble mannen, som er i 50-årene, pågrepet. – Det foregikk uten den store dramatikken, og han er nå i arresten og vil bli avhørt i løpet av morgendagen, sier Røilid. Kom seg unna Bakgrunnen for hendelsen skal ha vært en krangel mellom slegge-mannen og beboeren i huset. Begge er godt kjent av politiet fra tidligere og er en del av et belastet miljø. – Beboeren befant seg i huset da mannen hamret ned døra med slegga, men han klarte å komme seg vekk. Han skal ha kommet seg ut via verandaen, sier Røilid.