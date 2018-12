Marokkansk politi: De var ute etter å drepe turister Marrakech, Marokko: Ytterligere tre mistenkte (bildet) skal være pågrepet i forbindelse med dobbeltdrapet i Marokko, som nå etterforskes som en terrorhandling. Bildet er tillatt delt med vannmerke. (Foto: 2M.ma / NTB scanpix) annonse Norske Maren Ueland og hennes danske venninne var tilfeldige ofre, men gjerningsmennene var der for å drepe turister, ifølge marokkansk politi. 23.12.2018 kl 20:33 (Oppdatert 20:52)

Ifølge VG opplyste polititalsperson Boubker Sabik dette på en pressekonferanse sendt på statskanalen 2M søndag kveld.

– Ofrene ble tilfeldig valgt. Ifølge etterforskerne var de ikke ute etter å drepe den norske og danske turisten spesifikt, men de var der for å drepe turister, sier Sabik.

Ifølge polititalspersonen var det nå siktede Abderrahmane Khayali som ble pågrepet først, få timer etter drapene og som et resultat av vitneavhør og gjennomgang av overvåkingsvideoer. I avhør skal han ha pekt ut Younes Ouaziad, Abdessamad Ijoud og Rachid Aftati, og de tre ble pågrepet på en buss som skulle fra Marrakech til Agadir.

Politiet er nå helt sikre på at drapene var en terroraksjon, men Sabik avviser ifølge VG at de fire hovedmistenkte hadde fått noen ordre fra ekstremistgruppa IS om å gjennomføre drapene.

– De var ensomme ulver som bestemte seg for å utføre dette terrorangrepet, sier han.