Maskerte personer angrep urmaker-dør med øks – ansatte holdt igjen døra fra innsiden

24.02.2018 kl 10:47 (Oppdatert 12:19)

Telemark-politiet opplyser om det dramatiske innbruddsforsøket i Porsgrunn klokken 10.38 lørdag.

Gjerningspersonene forsøkte å ta seg inn i urmakerens åpningstid.

– To personer forsøkte å slå inn døra til urmaker Saastad med øks, forteller operasjonsleder Peter Ebbesberg.

– Det var ansatte på jobb som klarte å holde igjen døra. Det var flere vitner som observerte dette.

Maskerte personer

Personene med øks var maskerte. De hadde på seg sorte hettegensere og hadde maske eller skjerf foran ansiktet.

De klarte imidlertid ikke å komme seg inn i forretningen, og stakk av.

Ifølge Ebbesberg fulgte et vitne etter gjerningspersonene et lite stykke før de forsvant helt.

Forsvant i biler

Politiet tror de maskerte forsvant i hver sin bil. Den første meldingen gikk på at det skal ha vært tre biler involvert, men Ebbesberg sier at de nå tror at det er to.

Bilene skal ha kjørt mot Østre Porsgrunn kirke, og kan deretter ha kjørt i retning Frednes/Herøya. Politiet er ennå ikke helt sikre, men har en rekke patruljer ute for å lete etter gjerningspersonene.



Søker sort liten bil

Den ene kjører trolig en CF-registrert bil, sannsynligvis en sort Peugeot 206.

– Vi er ganske sikre på denne bilen, sier Ebbesberg.

Politiet ber publikum kontakte dem på 02800 hvis de har tips.

Bilene og/eller bilenes skilter kan være stjålet.

Artikkelen oppdateres.