Måtte bruke pepperspray da de pågrep voldsmann

En mann på Rjukan ble natt til lørdag innsatt i varetekt, anmeldt for vold mot eksen og skadeverk på hennes eiendeler. I tillegg må mannen svare for vold mot offentlig tjenestemann.

17.12.2016 kl 08:49 (Oppdatert 17.12.2016 kl 13:16)

Martin Øyvang

Tlf: 35 54 32 03

Operasjonsleder ved Sør Øst politidistrikt, Geir Kastmo, forteller at mannen kom uanmeldt på døra og tok seg inn uten kvinnens samtykke.

– Han har sparket inn døra og kastet rundt seg med matvarer. Kvinnen ble også utsatt for vold, sier Kastmo og legger til det også var to barn som oppholdt seg på adressen.

Mannen i 30-årene ble pågrepet av politiet som reiste ut til stedet, men han var lite villig til å bli med patruljen til arresten.

– Da vi kom til stedet tok vi kontroll på ham, og får å få til det måtte vi bruke pepperspray. Vi har enda ikke fått oversikt over skadeomfanget til kvinnen, men vi skal følge opp i løpet av dagen, sier Kastmo.