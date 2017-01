Måtte evakuere naboene da leilighet tok fyr

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

RYKKET UT: Brannvesenet var raskt på plass ved leilighetskomplekset eter at meldingen om, brannen kom inn. (Foto: Tone Lensebakken)

Store røykskader i leilighet på Stathelle etter brann.

04.01.2017 kl 14:28 (Oppdatert 15:35)

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30

Nødetatene rykket onsdag ettermiddag ut til en brann i en leilighet i Hellebergveien på Stathelle. Røykdykkere ble sendt inn i leiligheten da nødetatene kom til stedet.

Beboer ikke hjemme

Det er en person som bor i leiligheten som tok fyr, men i følge politiet var hun ikke i leiligheten.

– Vi fikk kontakt med kvinnen som bor i den aktuelle leiligheten. Hun var ikke hjemme og hun sa at det ikke skulle være noen andre inne heller, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt.

Evakuerte naboer

Politiet startet med å evakuere beboere i naboleiligheten, mens røykdykkerne gjennomsøkte huset.

– Brannvesenet fikk rasktkontroll på brannen. Det var mye røyk, men ingen flammer, sier Larsen.

Årsaken til brannen er ukjent.

– Det blir opprettet sak for å finne årsaken, sier Larsen.