Måtte hente to turgåere på fjellet annonse Røde Kors sendte snøscooterpatruljer til Vinje etter melding om turgåere i trøbbel. 26.03.2018 kl 18:05 (Oppdatert 18:13)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Det er politiet som melder dette mandag ettermiddag.

– Røde Kors har gitt beskjed om at det kjører inn to scootere til Skårfonn på Haukeli, hvor de skal hente ut to personer, sier operasjonsleder Geir Kastmo i Sør-Øst politidistrikt.

Foreløpig er det litt klart hvorfor de to personene trengte bistand.

– Det er mulig at den ene personen har besvimt, sier Kastmo.

Litt senere mandag opplyser politiet at Røde Kors har meldt fra om at de to er reddet ut

– De skal være slitne, men ellers i ok form, sier Kastmo.