Måtte holde speilblank fylkesvei stengt i flere timer Fylkesvei 651 Svineroi-Dale: Søndag ettermiddag ble fylkesvei 651 mellom Dale og Svineroi i Tinn stengt for all trafikk. Årsak: Det er for farlig for biler å ferdes der. 18.12.2016 kl 14:54 (Oppdatert 18.12.2016 kl 21:12)

Martin Øyvang

Tlf: 35 54 32 03 SISTE 18.20: – Veien er strødd og er nå åpnet igjen. Men det er fremdeles glatt, så folk må kjøre forsiktig, opplyser Vegtrafikksentralen. Trafikkoperatør Stian Molteberg ved Vegtrafikksentralen sier at det er regn som har fryst til is på bakken som har sørget for de "umulige" forholdene for bilister. – Tilbakemeldingene fra bilistene som har forsøkt seg er at det er helt umulig å kjøre der fordi veien er speilblank. Derfor er veien midlertidig stengt, sier Molteberg. Les også: OBS-varsel for åtte fylker Det er flere veistrekninger i øvre deler av Telemark hvor det er svært utfordrende føreforhold på grunn av underkjølt regn. Jobber på spreng Molteberg sier at mannskapene jobber på spreng for å få strødd. – Vi har alt av entrenører ute for å håndtere dette, og forhåpentligvis slipper vi å stenge flere. Vi håper også at den midlertidige stengningen av fylkesvei 651 ikke blir langvarig, sier trafikkoperatøren. Velger å vente Han legger til at nde foreløpig ikke har fått meldinger om folk som har kjørt av veien på grunn av glatta. – Nei, folk velger heller å stanse og kjører til siden når de merker at det er svært glatt. Med de forholdene det er i dag, er det en veldig lur avgjørelse. Da må man smøre seg med tålmodighet fram til det blir strødd, sier Molteberg.

