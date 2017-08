Måtte sperre av gata da dette hullet plutselig dukket opp SYNKEHULL: Slik så hullet ut da det ble oppdaget på fortauet i Stasjonsvegen i Bø tidligere i uka. Diameter var om lag 50 centimeter. Asfalten er nå fjernet og hullet fylt opp, men årsaken til at det har oppstått er ennå ikke funnet. (Foto: Statens vegvesen) annonse Rett ved Stasjonsvegen i Bø har det oppstått et hull i fortauet som det foreløpig er uvisst hvor dypt er. 25.08.2017 kl 17:14 (Oppdatert 17:19)

Hullet ble oppdaget onsdag. Det er uvisst hvorfor det har oppstått.

Da hullet ble oppdaget, var det rundt en halv meter i diameter, men det viste seg at asfalten var undergravd i et større område. For å komme til, ble asfalten fjernet rundt hullet og et par lastebillass med grov kult ble fylt ned, meleder Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det har ikke vært noe synking på stedet tidligere, sier byggeleder Terje Hovde Kaasa

Kjenner ikke årsaken

I juni ble fylkesvei 359, Stasjonsvegen, åpnet etter at gata var betydelig oppgradert. Stedet hvor hullet er oppstått, er utenfor selve området hvor er gravd opp og skiftet masse i denne forbindelsen.

Foreløpig er årsaken ukjent. Det som er kjent er at det fem-seks meter under gatenivå går en stikkrenne – rørledning – med overflatevann fra Breisås-området. Dette røret går under stasjonen og ender i bekken anslagsvis åtte-ti meter fra hullet.

– Fredag hadde vi en inspeksjon med kamera i røret uten å finne klar årsak mellom stikkrennen og synkehullet, fortsetter Kaasa.

Må kanskje grave mer

Et av svarene på hva som har skjedd kan være at vann på avveie har vasket ut grunnen på stedet.

Dette kan ha skjedd over lang tid. Muligens er det nødvendig å grave opp et område rundt hullet for å finne årsaken. Fordi stikkrennen ligger så dypt som fire-fem meter under gatenivå, krever dette et omfattende arbeid.