MC kjørte av veien RYKKET UT: Både ambulanse og politi rykket ut til ulykken ved Vindfjelltunet. (Foto: Varden-tipser) annonse MC-fører kjørt til legevakt i ambulanse etter utforkjøring på fylkesvei 32. 05.07.2018 kl 15:46 (Oppdatert 16:28)

Martin Øyvang

Politi og ambulanse rykket torsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på fylkesvei 32.

– Det er en MC som har kjørt av veien, sier operasjonslederen i Sør-Øst politidistrikt.

Ikke alvorlig skadet

Ulykken skal ha skjedd like ved Vindfjelltunet, som ligger på Vestfold-siden noen få kilometer nord for for fylkesgrensa.

– MC-føreren, en mann i 20-årene, er lettere skadet, har vi fått opplyst av AMK. Han klager på smerter i et bein.

Mistenker høy fart

Ifølge politiet er det mistanke om høy fart.

– Uhellet skjedde trolig på grunn av litt for høy hastighet i en venstrekurve. MCen klarte ikke svingen, og kjørte ut på høyre side av veien, opplyser politiet.

MC-føreren ble tatt med i ambulansen og kjørt til legevakta for å få sjekket et skadet kne nærmere.