Melder masse snø og sprengkulde

SPRENGKULDE: Det kan bli mer enn 20 minusgrader flere steder i landet den kommende uka. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)

Det vil blir temperaturer langt ned på gradestokken flere steder på Østlandet. Men først skal det snø - muligens i store mengder.

Det kan bli mer enn 20 minusgrader flere steder i landet den kommende uka, skriver Dagbladet.

– Det som skjer nå er at det blir mye klarvær fra tirsdag, men vi har noe lokal tåke, så det vil være store forskjeller, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl om været på Sør- og Østlandet.

Mye snø i Telemark

På Sørlandet blir det klarvær tirsdag, mens det særlig blir tåke på Østlandet. Utover kvelden kommer det østavind inn over Sørlandet med sludd langs kysten, men det kan også bli regn og underkjølt regn.

– Nedbøren kommer også til Østlandet på onsdagen, og det er nok mye snø. Vi vil nok merke effekten av lavtrykket på torsdag også, og da kan vi få snø på Sørlandet, sier Løvdahl.

Meteorologkollega hos Storm er enig at det vil snø kraftig hvis temperaturene holder seg stabilt.

– Det kan bli mellom 20 og 30 centimeter snø i Agder-fylkene, Telemark og områdene rundt Oslofjorden. Det vil regne på kysten, men man skal ikke veldig langt inn for å få snø og sludd, sier den vakthavende meteorolog Mariann Aabrekk hos Storm til vg.no.

Sprengkulde på Østlandet

Når lavtrykket passerer, kommer det inn et høytrykk og klarvær. Statsmeteorolog sier at det da fort kan bli 20 minus de kaldeste stedene på Østlandet.

– Men det vil være store variasjoner, så det kan nok variere fra et par minusgrader de varmeste stedene, til litt under 20 minus, sier Løvdahl.

Enda kaldere nordover

Vakthavende meteorolog Sjur Wergeland opplyser at det ikke er noen kraftige lavtrykk på vei i Nord-Norge eller Trøndelag. Temperaturene vil holde seg på minussiden, og det blir lange perioder med brukbart vær.

Det ser likevel ut som Trøndelag kan få litt nedbør utover i uka. Det kan bli noen kuldegrader på kysten, mens temperaturen i indre strøk kan synke ned til 20 til 25 minus.

På Vestlandet ser det også ut til nedbøren for det meste vil holde seg unna og at været blir brukbart ut uka. Det kan bli noen få plussgrader på kysten tirsdag og onsdag, men også der ser det ut til at kuldegradene vil råde inn mot helga.