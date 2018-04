Melder om dårlig stemning – disse Telemark-bedriftene kan bli tatt ut i streik STREIK: Riksmekler Nils Dalseide snakker med pressen en time før fristen. Midnatt natt til søndag gikk fristen for meklingen mellom NHO, LO og YS ut. Partene forhandler videre på overtid. (Foto: Fredrik Moen Gabrielsen / NTB scanpix) STREIK: Yara i Porsgrunn er blant bedriftene som vil bli tatt ut i streik om meklingen ikke fører fram. (Foto: Tore Øyvind Moen) annonse Søndag er forhandlingene mellom NHO og LO/YS tretten timer på overtid, og stemningen mellom partene skal være dårlig. 08.04.2018 kl 13:45 (Oppdatert 13:53)

Meklerfristen for NHO og LO/YS ble satt til midnatt natt til søndag. Samtidig sto til sammen 35.000 av LOs og YS' medlemmer i fare for å bli tatt ut i streik fra klokken 6 søndag hvis partene ikke ble enige. Begge fristene er nå gått ut.

Søndag morgen rustet partene seg med pizza til frokost, og det er ikke kommet andre signaler enn at meklingen vil fortsette utover dagen. En kilde opplyste til NTB i 10-tiden søndag at forhandlingene går tregt, men påpekte at så lenge partene sitter ved samme bord er det håp om å komme til en enighet.

– Stemningen er dårlig

Ifølge kilder NRK har snakket med kan det inntrykket være noe optimistisk. Kanalen melder at ingen av de største stridstemaene er løst, og at stemningen beskrives som dårlig. Videre får kanalen opplyst at forhandlingene nok vil trenge tre til fire timer til.

Etter det NRK erfarer, er det ikke blitt funnet noen løsninger på noen av meklingens hovedtema – kost og losji, endringer i AFP og endringer i obligatorisk tjenestepensjon. Partene skal ha gått over til å diskutere penger og lønn. VG meldte søndag formiddag at NHO har levert sine tilbud til LO, men tilbudene skal ikke ha vekket begeistring hos motparten.

Går mot den største streiken på 18 år

– Partene er villige til å arbeide videre etter fristen, opplyste riksmekler Nils Dalseide da han møtte pressen ved midnatt.

Ved 13-tiden er det ikke kommet noen signaler fra verken Riksmekleren eller partene om framdriften i forhandlingene. Det er fredsplikt så lenge partene mekler, men kommer ikke partene til enighet til slutt, går det mot den største streiken i Norge på 18 år.

Sakene det strides om i oppgjøret er AFP, tjenestepensjon, lønn og krav knyttet til reise, kost og losji for arbeidere som blir sendt på oppdrag. Mye tyder på at partene er på bølgelengde når det gjelder lønnskravene, men AFP og tjenestepensjon er et område hvor de står langt fra hverandre.

Fremgang

Kilder som følger lønnsoppgjøret fra innsiden, opplyste klokken 19 til VG at faren for streik da lå på 50 prosent.

Dalseide opplyser imidlertid at det er fremgang i forhandlingene om AFP.

– Vi har arbeidet mye med AFP og brakt det et stykke på vei. Reise, kost og losji har vi også brakt et stykke på vei. Men det gjenstår flere poster der det er krav som er uløst, der det er betydelig avstand og veldig lite bevegelse, sa riksmekler Nils Dalseide til NRK rett før fristen gikk ut.

Meklingen har pågått siden onsdag. Fører ikke meklingen fram, kan storstreiken være et faktum. Dalseide mente at en streik kan unngås.

– Ikke uløselig

– Jeg mener det er mulig, men det forutsetter jo bevegelse. Jeg mener det ikke er uløselige temaer. Men det er partene som må velge mellom det som ligger på bordet og hva de kan få ut av en konflikt. Det er deres valg, sa Dalseide.

Særlig streikeuttaket i transportnæringen vil slå kraftig ut allerede fra første dag. Og ytterligere 200.000 medlemmer kan havne i streik hvis streikeuttaket blir utvidet.

For allmennheten er det kanskje innen transportsektoren at konsekvensene umiddelbart vil bli merket mest. I tillegg til busslinjer i og rundt store byer som Oslo, Drammen, Sandnes og Stavanger blir en rekke ferjesamband berørt.

Disse blir tatt ut ved streik

Flere bedrifter i Telemark vil bli rammet av streik om partene ikke kommer til enighet.

LO-bedriftene:

Norisol Norge AS

Bilfinger Industrier Norge AS

Vard Group AS

Iso-Prosess AS

Vard Offshore Brevik AS

Kruse Smith Entreprenør AS

Skanska Norge AS, avdeling Porsgrunn

Adecco Solutions AS, avdeling Notodden

Adecco Solutions AS, avdeling Grenland

Betonmast Telemark AS

Betonmast TVB Bolig AS

Eramet Norway AS

Yara Norge AS, avdeling Porsgrunn

Addcon Nordic AS

Kone AS

Reber Schindler Heis AS

Telemark Kildevann AS, avdeling Fyresdal

Telemark Mikrobryggeri AS

Diplom-Is AS, avdeling Brevik

Fjord Line AS

AniCura Dyreklinikken Telemark AS

Esther Hair Design AS

Styling Hårsenter AS

La Femme AS

Bøllen og Blondinen Frisør AS

YS-bedrifter:

Sagaplant AS

Telenor Norge AS

Nasjonalt: