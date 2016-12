Melder uvær over fjellet i jula

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

UVÆR: Meteorologene spår uvær på fjellovergangene (Foto: Web-kamera)

De som skal over fjellet til jul kan bli møtt av uvær fra stormen som traff Vestlandet tirsdag. Meteorologene frykter et nytt uvær på julaften. Da treffer stormen som britene kaller «Barbara». 20.12.2016 kl 19:50 (Oppdatert 20.12.2016 kl 21:34)

Jon-Inge Hansen

Kraftig vind og snøvær har ført til at Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for hele elleve fylker fra Sør-Trøndelag og sørover. En storm som traff Vestlandet tirsdag, vil føre til dårlig vær over hele Sør-Norge de neste dagene. Vær forberedt på glatte veier i fjellet i #SørNorge på onsdag! https://t.co/zTwZMe7i5U #glatteveier pic.twitter.com/pPiO3nrqmC — Meteorologene (@Meteorologene) 20. desember 2016 Typisk jul – Det er særlig Vestlandet og fjellet i Sør-Norge som får trøkket. Været vil påvirke når folk skal hjem på juleferie. Det er typisk at slikt skjer rett før jul, sier statsmeteorolog Ida Fossli. Kraftig vind og snøvær har ført til at Meteorologisk institutt har sendt ut for hele elleve fylker fra Sør-Trøndelag og sørover. OBS-varsel for Telemark:Onsdag vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge pga vind, snø og snøfokk. Natt til onsdag er det meldt storm i fjellet i Sør-Norge og på kysten av Vestlandet nord for Rogaland, noe som vil føre til vanskelige kjøreforhold. Også onsdag vil det bli vanskelige kjøreforhold i fjellet som følge av vind, snø og snøfokk. Nedbøren vil komme som regn i lavlandet. Sats på fredag Fredag blir det en liten pustepause mens et nytt lavtrykk presser bort det gamle. Dette kan være en god mulighet for deg som skal over fjellet med bil. – Det blir ofte litt roligere før et nytt uvær kommer, sier meteorologen. Fossli ber folk som skal kjøre over fjellet i Sør-Norge før lørdag, om å følge nøye med på vær- og veimeldinger.