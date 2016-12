Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Meldt om brann i asylmottak
30.12.2016 kl 22:34

Jeanette Høie

Jeanette Høie

Tlf: 35 54 30 32 Nødetatene rykket fredag kveld ut til asylmottaket etter å ha fått melding om brann på stedet. Brannvesenet kunne bekrefte at det hadde vært røykutvikling da de ankom rundt klokken 22.15. Mannskaper søkte gjennom bygningen for å sjekke omd et var skadede etter røykutviklingen.