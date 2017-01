Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Meldt om brann i bygning

Nødetatene har rykket ut etter å ha fått medling om brann.

01.01.2017 kl 21:23

Jeanette Høie

Jeanette Høie

Tlf: 35 54 30 32

Både Skien og Porsgrunn brannvesen rykker ut på det som skal være en bygningsbrann i Lundedalen på Heistad.

Varden kommer tilbake med mer