Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Meldte om brann - motorhavari var årsaken annonse Brannvesenet rykket ut til Langesund, etter melding om bilbrann fredag formiddag. 16.12.2016 kl 11:59 (Oppdatert 16.12.2016 kl 12:27)

Nils Skumsvoll

Tlf: 35 54 32 08 Bilen sto i Kirkeveien i Langesund, opplyste brannvesenet på Twitter. Det skulle imidlertid vise seg at «brannen» skyldtes et motorhavari. Det var ingen personer ved bilen da nødetatene ankom stedet. annonse annonse