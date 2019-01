Buss og personbil kolliderte – mann fikk bot STOPP: Buss og personbil har kollidert på Rv 36 mellom Bø og Seljord. (Foto: Varden-tipser) FIKK BOT: Mannen i 40-årene som kjørte denne bilen fikk bot for å ikke å ha overholdt vikeplikten. (Foto: Halvor Ulvenes) annonse annonse

Ulykken skjedde på Rv 36 mellom Bø og Seljord fredag ettermiddag. 25.01.2019 kl 17:14 (Oppdatert 19:07)

Politiet rykket ut til Rv 36 mellom Bø og Seljord hvor det har vært en trafikkulykke mellom buss og personbil, melder politiet i Sør-Øst klokka 17.03 fredag. Ulykken skjedde på Bø-slettene like ved Bergestigåsen.

Det skal ifølge politiet ikke være personskader som følge av ulykken, men det var noen trafikale problemer på stedet.

– Det var 38 passasjerer i bussen og én person i bilen, opplyser operasjonsleder i i politiet i Sør-Øst, Jan Kristian Johnsrud, til Varden.

Kjørefeltet i retning Seljord var stengt som følge av ulykken.

– Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet via det ledige kjørefeltet, opplyser politiet.

Fikk bot

En mann i 40-årene fikk bot for brudd på vikeplikten.

– Det som har skjedd er at det er en bil som har kjørt ut fra en bussholdeplass. Bussen kom litt fort og traff bilen som kjørte ut fra bussholdeplassen. Det kan hende sjåføren tenkte at den skulle inn på stoppet, men det var ikke tilfelle. Bussen traff da personbilen i bakenden, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud.

Glatt på stedet

Det er svært glatt på veiene fra Bø til Seljord.

– Da vi kom kjørende og passerte bussen var det ikke saltet på veien fra Bø og oppover. Det ligger et lite snødekke på veien som gjør at det blir litt ekstra glatt. Da vi passerte bussen så vi at saltebilen var på vei nedover, forteller innringer til Varden.