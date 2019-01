NÅ: Buss og personbil har kollidert STOPP: Buss og personbil har kollidert på Rv 36 mellom Bø og Seljord. (Foto: Varden-tipser) annonse annonse

Ulykken har skjedd på Rv 36 mellom Bø og Seljord fredag ettermiddag. 25.01.2019 kl 17:14 (Oppdatert 17:59)

Andreas Soltvedt

Tlf: 970 79 627 Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Politiet rykker ut til Rv 36 mellom Bø og Seljord hvor det har vært en trafikkulykke mellom buss og personbil, melder politiet i Sør-Øst klokka 17.03 fredag. Ulykken skal ha skjedd på Bø-slettene rett før Hegna.

Det skal ifølge politiet ikke være personskader som følge av ulykken, men det er trafikale problemer på stedet.

– Det var 38 passasjerer i bussen og én person i bilen, opplyser operasjonsleder i i politiet i Sør-Øst, Jan Kristian Johnsrud, til Varden.

– Hva skjer på stedet kort tid etter ulykken?

– Bilberging er varslet. Bussen er ikke kjørbar, sier operasjonslederen.

Kjørefeltet i retning Seljord er foreløpig stengt som følge av ulykken.

– Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet via det ledige kjørefeltet, opplyser politiet.

Glatt på stedet

Det er svært glatt på veiene fra Bø til Seljord.

– Da vi kom kjørende og passerte bussen var det ikke saltet på veien fra Bø og oppover. Det ligger et lite snødekke på veien som gjør at det blir litt ekstra glatt. Da vi passerte bussen så vi at saltebilen var på vei nedover, forteller innringer til Varden.

Varden oppdaterer saken.