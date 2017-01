Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Mildvær skaper også trøbbel – advarsel for tirsdag

Forebered deg på vanskelige kjøreforhold i morgen, tirsdag. 16.01.2017 kl 16:03 (Oppdatert 16:12)

Elisabeth Hvitsten

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Mandag ettermiddag kom Meteorologisk institutt med OBS-varsel for Telemark og Aust-Agder. «Tirsdag forbigående lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av nedbør og overgang til mildvær i fjellet mot vest. Ellers en mulighet utpå dagen for regn som kan fryse på bakken enkelte steder, først og fremst litt inn fra kysten. Ifølge yr.no skal temperaturene holde seg blå i Grenland første halvdel av denne uken. Kaldest ser det ut å bli i morgen, med minus åtte på det kaldeste i Skien,