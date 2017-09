Min far, Frank Aarebrot, ville ha sagt: «Riktig godt valg» – EN BAUTA: Frank Aarebrot døde lørdag kveld, 70 år gammel. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix) annonse Avdøde Frank Aarebrots sønn Erik, mener det viktigste budskapet nå er å oppfordre folk til å stemme. 10.09.2017 kl 14:45

NTB -

Avdøde Frank Aarebrots sønn Erik, mener det viktigste budskapet nå er å oppfordre folk til å stemme.

– Min far ville ha likt at jeg bruker anledningen til å si riktig godt valg i morgen. Han ville spesielt ha oppfordret unge velgere til å bruke stemmeretten sin, sier Erik Aarebrot når NTB ringer for å få familiens reaksjon på den kjente valgekspertens bortgang lørdag, to dager før stortingsvalget.

Erik Aarebrot synes ikke det er spesielt ille at faren ikke fikk med seg valgresultatet.

– Nei, tidspunktet ville uansett ha vært feil. Nå døde han mens han var aktiv i det som var kjerneinteressen hans, samfunn og valg. Han holdt forelesning helt fram til han ble lagt inn på sykehuset, og han rakk også å stemme, sier Aarebrot.

– Og hvis jeg skulle si noe i fars ånd, så er det altså å ønske riktig godt valg.

Ukuelig optimist

Erik Aarebrot vil mest av alt savne farens ukuelige optimisme.

– Far hadde en grenseløs optimisme. Han var alltid villig til å ta en diskusjon, sette seg inn i en ny sak og gå i debatt.

Sønnen minnes også alle de gangene fremmede startet samtaler med ham på grunn av hans far, samtaler som ofte ble lengre diskusjoner.

– Det var alltid en stor glede, en positiv form for oppmerksomhet. Det var veldig tydelig at det var mange som likte ham og likte å snakke med – og å bryne seg på ham. Jeg så på dette som en stor æresbevisning, sier Erik Aarebrot.

Privat sorg

Han sier alle meldingene og reaksjonene etter farens død er overveldende.

– For oss dreier det seg selvsagt nå først og fremst om en privat sorgreaksjon, det dreier seg om pappa. Det er ikke vår rolle å gå inn og fortolke andre menneskers reaksjoner. Men det er overveldende positive reaksjoner, og vi setter pris på at det nå skrives rosende om ham, sier Erik Aarebrot.