Mistenkelig bilbrann annonse Politiet sjekker video og har hundepatrulje i området etter brann i bil. 18.01.2019 kl 06:06

Sindre Omenås

Tlf: 922 37 631

Natt til fredag ble det registrert smell og røyk ved BEHA-kvartalet i Porsgrunn.

Politiet fryktet at det var flere biler som brant, men at det ikke var fare for bygninger.

Det viste seg at det var én bil som brant, men at fire andre biler var skadd som følge av brannen.

Politiet har ikke funnet årsaken til brannen, men undersøker området med hunder og vil sjekke om det er videoopptak av området.