Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Mistenkt for brannstifting i natt brann: annonse Politiet har pågrepet en mann i 40-årene. 12.02.2017 kl 08:20

Sindre Omenås

Tlf: 922 37 631 Litt før klokken 22.00 lørdag kveld rykket politi og brannvesen ut til en boligbrann i Tjernløkka på Knardalstrand. Stor røykutvikling Huset var raskt overtent og det var stor røykutvikling. Rv. 356 forbi stedet ble sperret i en periode, men ble senere åpnet for trafikk. Politiet opplyste at det var to personer registrert ved boligen, og politiet hadde hatt kontakt med begge. Til sykehus En kvinne i 40-årene ble innlagt på sykehus fordi hun skal ha fått i seg røyk. Kvinnen skal ifølge politiet være en av beboerne i huset. I femtiden søndag morgen meldte brannvesenet at de hadde slukket brannen, men at huset var totalskadd. Sitter i arresten I mellomtiden hadde politiet pågrepet en mann i 40-årene, misstenkt for å ha startet brannen. Operasjonsleder Tore Grindheim ved Telemark politidistrikt sier mannen vil bli avhørt senere søndag, og vil derfor ikke si så mye om grunnen til at mannen er mistenkt. - Han har tilknytning til huset, som gjorde at politiet var i kontakt med han tidlig etter brannen, sier Grindheim. annonse annonse