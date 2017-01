Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Mistet lappen etter å ha kjørt inn i bil bakfra

En mann i 50-årene har fått førerkortet beslaglagt etter trafikkulykken i på riksveg 36. 31.01.2017 kl 14:44 (Oppdatert 16:14)

Eirik Haugen

– Han skal ha kjørt inn i bilen foran, og er fratatt førerkortet. Førerne av begge bilene har vært på sykehuset for sjekk, sier operasjonsleder Terje Pedersen. Vegen var stengt etter ulykken, men bilene er nå berget og vegen er åpen igjen. Rykket ut Nødetatene rykket ut etter melding om ulykke på riksvei 36 ved 14-tiden. Det var to biler og to personer involvert i ulykken. Ulykken har skjedd på riksvei 36 ved Hanesbakken i Skien.