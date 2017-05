Motorsykkel har kjørt av veien annonse Nødetatene rykker ut på trafikkulykke. 23.05.2017 kl 13:20 (Oppdatert 15:22)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

Det er Midt- Telemark brannvesen og politiet som melder om trafikkulykken som skal ha skjedd i Strengeneveien i Lunde.

Lettere skadet

Det er en motorsykkel som har kjørt ut av veien, melder 110-sentralen Telemark.

Føreren skal være lettere skadet, opplyser politiet i Telemark til Varden, som ikke har flere opplysninger om skadeomfanget nå.

Nødetatene er på stedet.

Fraktet til Lunde

Politiet opplyser at ulykken skjedde på Drangeheia og at en elev kjørte ut under øvelseskjøring.

Personen som kom til skade ble tatt med av ledsageren til Lunde der en ambulanse møtte de to.